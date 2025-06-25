Студенты колледжей и техникумов смогут посещать экскурсии за счет регионов

В пояснительной записке к законопроекту, который был внесен в Госдуму заксобранием Санкт-Петербурга, авторы инициативы указывали, что обучающиеся в профессиональных образовательных организациях относятся к той же возрастной категории, что и обучающиеся в старших классах школ, поэтому изменения в правовом акте необходимы. По их мнению, реализация бесплатных экскурсий не только позволит школьникам определиться с профессией, но и поможет повысить эффективность образовательного процесса для студентов.