Студенты колледжей и техникумов смогут посещать экскурсии за счет регионов
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, после вступления в силу которого власти регионов получат право организовывать экскурсии и путешествия для студентов колледжей и техникумов до 23 лет за счет региональных средств. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Изменения внесены в закон «Об основах туристской деятельности в РФ». Новые правила начнут действовать с 1 сентября 2025 г. До этого такие меры распространялись только на школьников. 17 июня закон был одобрен в Госдуме, а на следующий день – в Совете Федерации РФ.
В пояснительной записке к законопроекту, который был внесен в Госдуму заксобранием Санкт-Петербурга, авторы инициативы указывали, что обучающиеся в профессиональных образовательных организациях относятся к той же возрастной категории, что и обучающиеся в старших классах школ, поэтому изменения в правовом акте необходимы. По их мнению, реализация бесплатных экскурсий не только позволит школьникам определиться с профессией, но и поможет повысить эффективность образовательного процесса для студентов.