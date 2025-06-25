Умер актер сериала «Санта-Барбара» Джо Маринелли

Маринелли родился 21 января 1957 г. в Меридене (штат Коннектикут). Когда ему было четыре года, его семья переехала в Южную Калифорнию. Он проходил обучение в университете Лойола Мэримаунт в Лос-Анджелесе и в лондонской Королевской академии драматического искусства (RADA). Вернувшись в США, Маринелли играл в спектаклях в Лос-Анджелесе и работал плотником, а также стал сниматься в сериалах. В кино он начал сниматься только в 1980-х гг.