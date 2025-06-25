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Умер актер сериала «Санта-Барбара» Джо Маринелли

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На 87-м году жизни умер актер Джо Маринелли, игравший Банни Тальятти в американском сериале «Санта-Барбара». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Жена Маринелли Джин рассказала изданию, что причиной смерти актера стал рак желудка.

Маринелли также принимал участие в съемках таких картин, как «Утреннее шоу» (режиссер Мими Ледер), «Доктор Хаус» (режиссер Грег Яйтанс), «Отчаянные домохозяйки» (режиссер Дэвид Гроссман), «Предложение» (режиссер Адам Аркин) и др.

Jordan Strauss / AP
Jordan Strauss / AP

Маринелли родился 21 января 1957 г. в Меридене (штат Коннектикут). Когда ему было четыре года, его семья переехала в Южную Калифорнию. Он проходил обучение в университете Лойола Мэримаунт в Лос-Анджелесе и в лондонской Королевской академии драматического искусства (RADA). Вернувшись в США, Маринелли играл в спектаклях в Лос-Анджелесе и работал плотником, а также стал сниматься в сериалах. В кино он начал сниматься только в 1980-х гг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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