Умер актер сериала «Санта-Барбара» Джо Маринелли
На 87-м году жизни умер актер Джо Маринелли, игравший Банни Тальятти в американском сериале «Санта-Барбара». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Жена Маринелли Джин рассказала изданию, что причиной смерти актера стал рак желудка.
Маринелли также принимал участие в съемках таких картин, как «Утреннее шоу» (режиссер Мими Ледер), «Доктор Хаус» (режиссер Грег Яйтанс), «Отчаянные домохозяйки» (режиссер Дэвид Гроссман), «Предложение» (режиссер Адам Аркин) и др.
Маринелли родился 21 января 1957 г. в Меридене (штат Коннектикут). Когда ему было четыре года, его семья переехала в Южную Калифорнию. Он проходил обучение в университете Лойола Мэримаунт в Лос-Анджелесе и в лондонской Королевской академии драматического искусства (RADA). Вернувшись в США, Маринелли играл в спектаклях в Лос-Анджелесе и работал плотником, а также стал сниматься в сериалах. В кино он начал сниматься только в 1980-х гг.