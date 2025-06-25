Получить комплекс разрешений на «Госуслугах» можно через одно заявление

На портале разрешения объединяются по видам деятельности. Для каждого направления предусмотрен свой набор разрешений. Первой такой комплексной услугой для организаций и индивидуальных предпринимателей стало «Открытие аптеки». В нее входят разрешения, требуемые для фармацевтической деятельности, включая санитарно-эпидемиологическое заключение и экспертизу. Ранее заявления на каждое из этих разрешений подавались последовательно. Предпринимателю приходилось самостоятельно контролировать статус каждого документа, чтобы вовремя подать следующее заявление. Сейчас достаточно заполнить единое комплексное заявление, что занимает около 10 минут, после чего система автоматически распределяет его по нужным инстанциям. При положительном решении весь пакет разрешений выдается предпринимателю в срок до трех месяцев.