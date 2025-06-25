Получить комплекс разрешений на «Госуслугах» можно через одно заявление
На «Госуслугах» добавили функцию для получения комплекса разрешений с подачей одного заявления. Об этом сообщается на сайте правительства России.
Теперь бизнесмену достаточно выбрать род деятельности и заполнить форму. Его заявление будет разослано системой по соответствующим ведомствам. Новый подход в выдаче разрешений был разработан в рамках оптимизации разрешительной деятельности в России, отметили в кабмине.
На портале разрешения объединяются по видам деятельности. Для каждого направления предусмотрен свой набор разрешений. Первой такой комплексной услугой для организаций и индивидуальных предпринимателей стало «Открытие аптеки». В нее входят разрешения, требуемые для фармацевтической деятельности, включая санитарно-эпидемиологическое заключение и экспертизу. Ранее заявления на каждое из этих разрешений подавались последовательно. Предпринимателю приходилось самостоятельно контролировать статус каждого документа, чтобы вовремя подать следующее заявление. Сейчас достаточно заполнить единое комплексное заявление, что занимает около 10 минут, после чего система автоматически распределяет его по нужным инстанциям. При положительном решении весь пакет разрешений выдается предпринимателю в срок до трех месяцев.
Перечень аналогичных комплексных сценариев для подачи заявлений расширяется в рамках проекта по оптимизации и автоматизации процессов разрешительной деятельности, отметили в кабмине. Зампредседателя правительства Дмитрий Григоренко отметил, что ведется последовательная работа по снижению административной нагрузки на бизнес, в том числе и в разрешительной деятельности. Сроки выдачи разрешений и количество запрашиваемых документов сокращены в два раза.
«Нашей главной задачей на сегодня является компоновка различного рода разрешений под какую‑то типовую ситуацию. То есть речь идет о том, что через одно заявление можно получать комплексно сразу несколько видов разрешений», – сказал вице-премьер.