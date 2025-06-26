Генпрокуратура РФ подала гражданский иск к госсекретарю Дагестана Магомедову

25 июня в доме Магомедова прошли обыски. По данным агентства, обыски также были проведены в кабинете чиновника в здании администрации главы и правительства Дагестана. СМИ писали со ссылкой на источники, что Магомедов был задержан по уголовному делу о незаконной приватизации ОАО «Дагнефтепродукт».