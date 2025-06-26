Генпрокуратура РФ подала гражданский иск к госсекретарю Дагестана Магомедову
Гражданский иск к госсекретарю Дагестана Магомед-Султану Магомедову и его родственникам подан от лица Генеральной прокуратуры России. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на картотеку дел Советского районного суда Махачкалы.
Инстанция приняла иск к производству 23 июня. Кроме Магомедова ответчиками выступают его сын и дочь Магомед и Саидат, некие Галимат и Маржанат Исмаиловы (у первой также отчество Магомедсултановна), ООО «МСБ Холдинг» и ООО «Транс Тек».
Подробностей искового заявления не приводится, подготовка дела назначена на 10 июля.
25 июня в доме Магомедова прошли обыски. По данным агентства, обыски также были проведены в кабинете чиновника в здании администрации главы и правительства Дагестана. СМИ писали со ссылкой на источники, что Магомедов был задержан по уголовному делу о незаконной приватизации ОАО «Дагнефтепродукт».