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Генпрокуратура РФ подала гражданский иск к госсекретарю Дагестана Магомедову

Ведомости

Гражданский иск к госсекретарю Дагестана Магомед-Султану Магомедову и его родственникам подан от лица Генеральной прокуратуры России. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на картотеку дел Советского районного суда Махачкалы.

Инстанция приняла иск к производству 23 июня. Кроме Магомедова ответчиками выступают его сын и дочь Магомед и Саидат, некие Галимат и Маржанат Исмаиловы (у первой также отчество Магомедсултановна), ООО «МСБ Холдинг» и ООО «Транс Тек».

Подробностей искового заявления не приводится, подготовка дела назначена на 10 июля.

25 июня в доме Магомедова прошли обыски. По данным агентства, обыски также были проведены в кабинете чиновника в здании администрации главы и правительства Дагестана. СМИ писали со ссылкой на источники, что Магомедов был задержан по уголовному делу о незаконной приватизации ОАО «Дагнефтепродукт».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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