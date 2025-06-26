Награжденный Путиным студент Гукежев погиб, спасая ребенка от дрона
Студент Курского государственного университета Илия Гукежев, награжденный президентом Владимиром Путиным, погиб при попытке спасти раненную девочку во время атаки украинского беспилотника. Об этом сообщила сестра погибшего Диана Минаева, пишут «РИА Новости».
24 июня Владимир Путин посмертно наградил Гукежева медалью «За спасение погибавших». Трагедия произошла в июне 2024 г. в деревне Городище Рыльского района, где удар дрона по жилому дому унес жизни пяти человек, включая двоих детей.
Как пояснила Минаева, ее брат приехал к родителям на границу, чтобы привезти лекарства и продукты. В это время рядом остановился автомобиль с армянской семьей. После взрывов, прогремевших при атаке дрона, Гукежев и его мать обнаружили раненную девочку и перенесли ее во двор. Во время оказания помощи, когда свет в доме погасили, последовал повторный удар, ставший для студента фатальным.
Гукежев обучался в магистратуре КГУ после окончания бакалавриата по специальности «картография и геоинформатика».