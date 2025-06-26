Награжденный Путиным студент Гукежев погиб, спасая ребенка от дрона

Как пояснила Минаева, ее брат приехал к родителям на границу, чтобы привезти лекарства и продукты. В это время рядом остановился автомобиль с армянской семьей. После взрывов, прогремевших при атаке дрона, Гукежев и его мать обнаружили раненную девочку и перенесли ее во двор. Во время оказания помощи, когда свет в доме погасили, последовал повторный удар, ставший для студента фатальным.