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Награжденный Путиным студент Гукежев погиб, спасая ребенка от дрона

Ведомости

Студент Курского государственного университета Илия Гукежев, награжденный президентом Владимиром Путиным, погиб при попытке спасти раненную девочку во время атаки украинского беспилотника. Об этом сообщила сестра погибшего Диана Минаева, пишут «РИА Новости».

24 июня Владимир Путин посмертно наградил Гукежева медалью «За спасение погибавших». Трагедия произошла в июне 2024 г. в деревне Городище Рыльского района, где удар дрона по жилому дому унес жизни пяти человек, включая двоих детей.

Как пояснила Минаева, ее брат приехал к родителям на границу, чтобы привезти лекарства и продукты. В это время рядом остановился автомобиль с армянской семьей. После взрывов, прогремевших при атаке дрона, Гукежев и его мать обнаружили раненную девочку и перенесли ее во двор. Во время оказания помощи, когда свет в доме погасили, последовал повторный удар, ставший для студента фатальным.

Гукежев обучался в магистратуре КГУ после окончания бакалавриата по специальности «картография и геоинформатика».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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