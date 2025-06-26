Во Франции из-за мощного шторма погибли два человека
На Париж и его пригороды вечером 25 июня обрушились сильный ливень и шквальный ветер, которые привели к наводнениям. Об этом сообщает Le Parisien.
В результате стихии в департаментах Майен и Тарн и Гаронна погибли 50-летний мужчина и 12-летний мальчик. В Париже обошлось без жертв.
По данным издания, дождь и порывы ветра, скорость которых достигала 112 км/ч, нанесли столице Франции серьезный ущерб. В Париже десятки деревьев были выкорчеваны и несколько улиц оказались затоплены, что затруднило движение. Несколько станций метро были вынужденно закрыты из-за шторма.
Французская национальная метеорологическая служба предупредила, что с 25 по 26 июня в стране ожидаются гроза и сильные порывы ветра, скорость которых может превышать от 100 до 120 км/ч. Местным жителям рекомендуется держаться подальше от водоемов и деревьев, по возможности не пользоваться автомобилем и оставаться дома.