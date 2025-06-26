Во Франции из-за мощного шторма погибли два человека

Французская национальная метеорологическая служба предупредила, что с 25 по 26 июня в стране ожидаются гроза и сильные порывы ветра, скорость которых может превышать от 100 до 120 км/ч. Местным жителям рекомендуется держаться подальше от водоемов и деревьев, по возможности не пользоваться автомобилем и оставаться дома.