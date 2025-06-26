МВД: аферисты на микрозаймах похитили у 250 москвичей более 20 млн рублей

Через некоторое время злоумышленники сообщали клиентам о якобы плохой кредитной истории и требовали немедленно оплатить услуги в полном объеме. Если у клиента не было денег, псевдоменеджеры предлагали оформить микрозаем дистанционно. На самом деле никаких договоренностей с банками у мошенников не было, а полученные средства они похищали.