МВД: аферисты на микрозаймах похитили у 250 москвичей более 20 млн рублей
Полиция Москвы раскрыла мошенническую схему с микрозаймами, в результате которой злоумышленники похитили более 20 млн руб. у 250 жителей столицы. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Мошенники действовали под видом партнеров известных банков и предлагали помощь в получении кредитов. Для привлечения клиентов они совершали «холодные» звонки, а также размещали рекламу в интернете и СМИ. По словам Волк, сначала аферисты заключали с гражданами договоры на оказание юридических услуг.
Через некоторое время злоумышленники сообщали клиентам о якобы плохой кредитной истории и требовали немедленно оплатить услуги в полном объеме. Если у клиента не было денег, псевдоменеджеры предлагали оформить микрозаем дистанционно. На самом деле никаких договоренностей с банками у мошенников не было, а полученные средства они похищали.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали восьмерых подозреваемых в мошенничестве», – пояснили в МВД.
При обысках в офисах и по адресам проживания подозреваемых были изъяты инструкции для менеджеров, поддельные документы, имитирующие финансовую деятельность, электронные носители информации и другие улики.
26 июня в МВД сообщали, что крупная сумма на карте делает человека мишенью для аферистов. В ведомстве дали рекомендации по защите средств: использовать дебетовые карты только для текущих расходов, хранить сбережения на сберегательных счетах или вкладах, пользоваться виртуальными картами, ограничить лимиты на снятие наличных и оплату покупок, а также завести отдельную карту для автоплатежей.