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МВД: аферисты на микрозаймах похитили у 250 москвичей более 20 млн рублей

Ведомости

Полиция Москвы раскрыла мошенническую схему с микрозаймами, в результате которой злоумышленники похитили более 20 млн руб. у 250 жителей столицы. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мошенники действовали под видом партнеров известных банков и предлагали помощь в получении кредитов. Для привлечения клиентов они совершали «холодные» звонки, а также размещали рекламу в интернете и СМИ. По словам Волк, сначала аферисты заключали с гражданами договоры на оказание юридических услуг.

Через некоторое время злоумышленники сообщали клиентам о якобы плохой кредитной истории и требовали немедленно оплатить услуги в полном объеме. Если у клиента не было денег, псевдоменеджеры предлагали оформить микрозаем дистанционно. На самом деле никаких договоренностей с банками у мошенников не было, а полученные средства они похищали.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали восьмерых подозреваемых в мошенничестве», – пояснили в МВД.

При обысках в офисах и по адресам проживания подозреваемых были изъяты инструкции для менеджеров, поддельные документы, имитирующие финансовую деятельность, электронные носители информации и другие улики.

26 июня в МВД сообщали, что крупная сумма на карте делает человека мишенью для аферистов. В ведомстве дали рекомендации по защите средств: использовать дебетовые карты только для текущих расходов, хранить сбережения на сберегательных счетах или вкладах, пользоваться виртуальными картами, ограничить лимиты на снятие наличных и оплату покупок, а также завести отдельную карту для автоплатежей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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