Введены ограничения на работу аэропорта в Казани

По информации Минобороны, около 18:45 мск 30 июня силы ПВО ликвидировали украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Ростовской областью. В этот же день с 12:50 мск до 13:20 мск два беспилотника были сбиты над Белгородской и Ростовской областями.