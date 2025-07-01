Введены ограничения на работу аэропорта в Казани
Росавиация ограничила работу аэропорта Казани. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщил пресс-секретарь агентства Артем Кореняко.
Представитель ведомства опубликовал сообщение об ограничениях в 06:24 мск 1 июля. Он подчеркнул, что введение меры потребовалось для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.
Ранним утром 1 июля ограничения также были введены в аэропортах Саратова («Гагарин») и Ульяновска («Баратаевка»).
По информации Минобороны, около 18:45 мск 30 июня силы ПВО ликвидировали украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Ростовской областью. В этот же день с 12:50 мск до 13:20 мск два беспилотника были сбиты над Белгородской и Ростовской областями.