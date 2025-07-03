Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота погиб в ДТП

Авария произошла в испанской Саморе. Футболисту было 28 лет. Вместе с ним в машине находился его брат Андре, он тоже погиб. Отмечается также, что меньше недели назад Жота женился. Он находился в отпуске перед возвращением в «Ливерпуль» на предсезонную подготовку.