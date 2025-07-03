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Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота погиб в ДТП

Ведомости

Нападающий и полузащитник английского футбольного клуба «Ливерпуль» и сборной Португалии Диогу Жота погиб в автокатастрофе. Об этом сообщает Sapo30.

Авария произошла в испанской Саморе. Футболисту было 28 лет. Вместе с ним в машине находился его брат Андре, он тоже погиб. Отмечается также, что меньше недели назад Жота женился. Он находился в отпуске перед возвращением в «Ливерпуль» на предсезонную подготовку.

Жота известен своими выступлениями за «Ливерпуль». В составе клуба он стал чемпионом Англии, стал обладателем Кубка страны и Кубка английской лиги, пишет «Чемпионат». Жота также играл за «Вулверхэмптон», мадридский «Атлетико», «Порту» и клуб «Пасуш де Феррейра». Со сборной Португалии он дважды выигрывал Лигу наций УЕФА.

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