Воробьев рассказал о состоянии ребенка, пострадавшего от нападения в Шереметьево
Ребенок, пострадавший от удара об пол при нападении мужчины в аэропорту Шереметьево, переведен из реанимации в общее отделение. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Сегодня состояние ребенка стабильное. Мальчик переведен из реанимации в общее отделение, он в контакте с мамой, понимает речь, выполняет простые инструкции, постепенно отходит от зондового питания», – написал он в Telegram.
Воробьев отметил, что ребенок уже может садиться с поддержкой, врачи продолжают проводить плановую терапию для дальнейшего восстановления.
23 июня мужчина, находясь в состоянии наркотического опьянения, схватил ребенка в аэропорту Шереметьево и бросил его на пол с высоты своего роста. 26 июня Химкинский суд Москвы арестовал ударившего двухлетнего ребенка об пол в аэропорту «Шереметьево» Владимира Витикова до 24 августа. Он обвиняется в покушении на убийство. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Пострадавшего мальчика направили в Центр имени Рошаля. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова написала в своем Telegram-канале 26 июня, что он получил тяжелую травму, но все рефлексы и показатели пришли в норму.