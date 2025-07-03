Воробьев рассказал о состоянии ребенка, пострадавшего от нападения в Шереметьево

23 июня мужчина, находясь в состоянии наркотического опьянения, схватил ребенка в аэропорту Шереметьево и бросил его на пол с высоты своего роста. 26 июня Химкинский суд Москвы арестовал ударившего двухлетнего ребенка об пол в аэропорту «Шереметьево» Владимира Витикова до 24 августа. Он обвиняется в покушении на убийство. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.