В 13 регионах потушили 46 лесных пожаров за сутки

30 июня стало известно, что в Крыму, в Алуште, при помощи авиации удалось локализовать крупный ландшафтный пожар на 5 га сухостоя. С вертолетов Ми-8 МЧС 29 июня было сброшено 111 т воды, а 30 июня – еще 51 т. В общей сложности на ликвидацию пожара было направлено 162 т воды.