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В 13 регионах потушили 46 лесных пожаров за сутки

Ведомости

За сутки на территории России было потушено 46 лесных пожаров в 13 регионах общей площадью 21 470 га, сообщили в Telegram-канале Авиалесоохраны. Сейчас проводятся работы по тушению 37 пожаров в 11 регионах.

Как отметили в организации, к тушению было привлечено 1816 человек, 154 единицы техники, 36 воздушных судов. В авиационном мониторинге обстановки в лесах задействовано 56 самолетов. Авиалесоохрана привела показатель оперативности своей работы: с начала 2025 г. 72,3 % лесных пожаров ликвидированы быстрее чем за сутки с момента обнаружения.

На территории четырех российских регионов введен режим ЧС, напомнили в публикации. Кроме того, особый противопожарный режим действует в 48 регионах. В 87 регионах РФ объявлен пожароопасный сезон.

30 июня стало известно, что в Крыму, в Алуште, при помощи авиации удалось локализовать крупный ландшафтный пожар на 5 га сухостоя. С вертолетов Ми-8 МЧС 29 июня было сброшено 111 т воды, а 30 июня – еще 51 т. В общей сложности на ликвидацию пожара было направлено 162 т воды.

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