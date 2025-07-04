Российского летчика приговорили к 12 годам за финансирование ВСУ

Ростовский областной суд признал виновным командира воздушного судна Сергея Самойлова в совершении государственной измены и приговорил его к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу, сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по Краснодарскому краю.