Российского летчика приговорили к 12 годам за финансирование ВСУ
Ростовский областной суд признал виновным командира воздушного судна Сергея Самойлова в совершении государственной измены и приговорил его к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу, сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по Краснодарскому краю.
По данным следствия, 56-летний гражданин России, работавший на одном из объектов гражданской авиации на юге страны, добровольно установил контакт с волонтером, собирающим средства для нужд вооруженных сил Украины (ВСУ). Деньги были переведены через интернет-обменник электронных средств и криптовалют.
Как уточняется, преступление было выявлено и расследовано сотрудниками краевого управления ФСБ. Ведомство отмечает, что речь идет о сознательном действии со стороны осужденного, направленном на поддержку армии противника в условиях продолжающегося конфликта.
26 июня сотрудники ФСБ задержали жительницу Новороссийска по подозрению в госизмене. Женщина передавала украинской стороне данные о кораблях Черноморского флота и объектах ПВО.