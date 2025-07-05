Росавиация сняла ограничения на работу аэропорта Ижевска
В аэропорту Ижевска сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
О приостановке работы аэропорта Кореняко сообщил в 8:18 мск. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов самолетов. По данным Росавиации, меры действовали менее часа, к 9:06 прием и выпуск рейсов возобновился.
Губернатор Удмудрии Александр Бречалов 4 июля сообщил о двух сбитых беспилотниках над регионом, еще один дрон, по его словам, был перехвачен.
На этом фоне Росавиация ввела ограничения на использование воздушного пространства в аэропорту Ижевска. Бречалов попросил граждан не снимать и не выкладывать в сеть работу ПВО и предупредил, что власти продолжат ограничивать работу интернета с целью «радиоэлектронной борьбы».