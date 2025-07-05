Росавиация сняла ограничения на работу аэропорта Ижевска

На этом фоне Росавиация ввела ограничения на использование воздушного пространства в аэропорту Ижевска. Бречалов попросил граждан не снимать и не выкладывать в сеть работу ПВО и предупредил, что власти продолжат ограничивать работу интернета с целью «радиоэлектронной борьбы».