В Росавиации предупредили о корректировках в работе московских аэропортов

Аэропорты «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» на фоне отражения атак беспилотников на Москву работают штатно, при этом не исключены корректировки в расписании, сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.