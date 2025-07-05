В Росавиации предупредили о корректировках в работе московских аэропортов
Аэропорты «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» на фоне отражения атак беспилотников на Москву работают штатно, при этом не исключены корректировки в расписании, сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
Средства противовоздушной обороны (ПВО) утром 5 июля отразили атаку двух украинских беспилотников, летевших на Москву, сообщил ранее мэр столицы Сергей Собянин. О приостановке работы московских аэропортов на фоне атаки не сообщалось. По данным Росавиации на 10:20 мск, воздушные гавани работают штатно.
«Вместе с тем из-за наложенных временных ограничений на использование воздушного пространства в некоторых секторах московской воздушной зоны не исключены корректировки в расписании», – говорится в сообщении.
Кореняко уточнил, что решения об изменениях в расписании принимают авиакомпании.