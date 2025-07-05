Пассажиры самолета Ryanair на Майорке пострадали из-за ложной пожарной тревоги

Вылет ночного рейса с острова в Манчестер был прерван после ложного срабатывания световой сигнализации о пожаре. По данным издания, испуганные пассажиры начали в спешке выпрыгивать с одного из крыльев самолета на взлетно-посадочную полосу, в результате «незначительные травмы» получили 18 человек. При этом шестеро пассажиров были госпитализированы – все они оказались несовершеннолетними. Отмечается, что большая часть людей покинули самолет «более организованно».