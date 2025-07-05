Пассажиры самолета Ryanair на Майорке пострадали из-за ложной пожарной тревоги
Пассажиры рейса Ryanair пострадали в аэропорту Пальмы-де-Майорки в Испании, инцидент произошел после срабатывания сигнализации о пожаре, который оказался ложным, передает The Mirror со ссылкой на власти и перевозчика.
Вылет ночного рейса с острова в Манчестер был прерван после ложного срабатывания световой сигнализации о пожаре. По данным издания, испуганные пассажиры начали в спешке выпрыгивать с одного из крыльев самолета на взлетно-посадочную полосу, в результате «незначительные травмы» получили 18 человек. При этом шестеро пассажиров были госпитализированы – все они оказались несовершеннолетними. Отмечается, что большая часть людей покинули самолет «более организованно».
Ryanair подтвердила, что пассажиров высадили с помощью надувных трапов, при этом некоторые из них получили незначительные травмы, в том числе растяжения связок лодыжки. После инцидента самолет вылетел из Пальмы утром 5 июля. В авиакомпании принесли извинения за произошедшее.