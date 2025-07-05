В Госдуме разработали проект, разрешающий прикрепляться к поликлинике чаще
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов разработал законопроект, согласно которому срок для прикрепления к другой поликлинике сокращается до трех месяцев, сообщил ТАСС со ссылкой на документ.
Законопроект направлен на «сокращение срока прикрепления с одного раза в год до одного раза в три месяца». Нилов заявил, что инициатива повысит доступность медицинской помощи.
По словам депутата, существующий закон приводит к неэффективному распределению нагрузки на поликлиники. Возможность чаще прикрепляться к другим медицинским учреждениям позволит гражданам выбирать доступные поликлиники, и это, в свою очередь, улучшит качество обслуживания.
В Москве завершается масштабная программа модернизации поликлиник. В улучшение первичного звена включили около 340 зданий взрослых и детских медицинских учреждений. Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что новые госучреждения ничем не отличаются от частных.