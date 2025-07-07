В три региона поступит 1,8 млрд рублей на строительство больниц

Как указано в публикации, около 1,3 млрд руб. (наибольшая часть субсидии) будет направлено в Орловскую область, где идет строительство многопрофильного медицинского центра «Орловская клиническая больница». Деньги необходимы, чтобы завершить создание объекта, поэтому их направят на год раньше, чем было запланировано. Кроме того, отметила пресс-служба, федеральный бюджет 2025 г. предусматривает более 2 млрд руб. дополнительно для строительства больницы.