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В три региона поступит 1,8 млрд рублей на строительство больниц

Ведомости

Председатель правительства РФ подписал распоряжение, согласно которому Орловская и Псковская области, а также Алтайский край получат почти 1,8 млрд руб. из федерального бюджета для оплаты строительства больниц. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Как указано в публикации, около 1,3 млрд руб. (наибольшая часть субсидии) будет направлено в Орловскую область, где идет строительство многопрофильного медицинского центра «Орловская клиническая больница». Деньги необходимы, чтобы завершить создание объекта, поэтому их направят на год раньше, чем было запланировано. Кроме того, отметила пресс-служба, федеральный бюджет 2025 г. предусматривает более 2 млрд руб. дополнительно для строительства больницы.

Псковская область получит примерно 260 млн руб., чтобы продолжить возведение больничного комплекса филиала «Пыталовский» Островской межрайонной больницы. На субсидированные средства регион сможет также реконструировать комплексы Гдовской и Себежской районных больниц.

Мишустин поручил направить в Алтайский край около 250 млн руб. Их назначение – строительство хирургического корпуса в Алтайском краевом клиническом центре охраны материнства и детства. Он расположен в Барнауле, новый корпус будет включать 165 мест.

7 июля на совещании Мишустин сообщил, что правительство России выделит гранты ветеранам специальной военной операции, которые намерены открыть собственный агробизнес. Средства, по его словам, получат Адыгея, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Крым, Якутия, Северная Осетия, Тува, Хакасия, Белгородская область и Ханты-Мансийский автономный округ.

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