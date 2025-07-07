Песков перенаправил вопрос по «Южуралзолоту» правоохранителям
Ситуация с возможным изъятием ПАО «Южуралзолота» (ЮГК) у владельца Константина Струкова не является прерогативой администрации президента России. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.
По его мнению, этот вопрос в настоящий момент относится к надзорным и правоохранительным органам.
«Поэтому здесь мы не можем это никак комментировать», – подчеркнул представитель Кремля.
3 июля Генпрокуратура России потребовала обратить в доход государства акции ЮГК, принадлежащие Струкову. В иске также есть требование о передаче 100%-ной доли в ООО «Управляющая компания «ЮГК» в собственность государства. Согласно нему, бизнесмен создал «ЮГК», завладел имуществом компании «Южуралзолото», которую возглавлял ранее, и таким образом нарушил запрет на осуществление предпринимательской деятельности.
«Южуралзолото» входит в число крупнейших золотодобытчиков России, а Струков контролирует около 68% компании. ЮГК ведет добычу в Челябинской области, Красноярском крае и Хакасии. Капитализация холдинга превышает 180 млрд руб., а ежегодная выручка достигает 54 млрд руб. Прибыль составляет 4 млрд руб.