Песков перенаправил вопрос по «Южуралзолоту» правоохранителям

3 июля Генпрокуратура России потребовала обратить в доход государства акции ЮГК, принадлежащие Струкову. В иске также есть требование о передаче 100%-ной доли в ООО «Управляющая компания «ЮГК» в собственность государства. Согласно нему, бизнесмен создал «ЮГК», завладел имуществом компании «Южуралзолото», которую возглавлял ранее, и таким образом нарушил запрет на осуществление предпринимательской деятельности.