Российские пловцы впервые за шесть лет примут участие в чемпионате мира
Пловцы из России впервые за шесть лет примут участие в чемпионате мира, который пройдет с 11 июля по 3 августа в Сингапуре. Отмечается, что хай-дайверы и ватерполисты не смогут выступить в рамках турнира из-за ограничений Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщает ТАСС.
На чемпионате российские синхронистки вернутся на крупный турнир впервые после Олимпиады в Токио. С 18 по 25 июля они будут соревноваться за 11 комплектов наград, среди которых два в мужском соло и два в смешанных дуэтах. Представители плавания на открытой воде первыми из российских спортсменов примут участие в турнире, их выступление пройдет с 15 по 20 июля. От России в соревнованиях участвуют Маргарита Ершова, Полина Козякина, Ксения Мишарина, Екатерина Сорокина, Денис Адеев, Савелий Лузин и Владислав Утробин.
В Сингапуре соберутся более 2500 спортсменов из 210 стран и территорий, россияне и белорусы будут представлены в нейтральном статусе. Перед началом турнира условия их участия были дополнительно смягчены – отменен запрет на взаимодействие с представителями СМИ.
С чемпионата мира на короткой воде в Будапеште российские пловцы увезли шесть золотых и четыре серебряные медали. Сборная выступала под нейтральным флагом и в неофициальном командном зачете заняла 2-е место вслед за США.