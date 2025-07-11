Российские пловцы впервые за шесть лет примут участие в чемпионате мира

На чемпионате российские синхронистки вернутся на крупный турнир впервые после Олимпиады в Токио. С 18 по 25 июля они будут соревноваться за 11 комплектов наград, среди которых два в мужском соло и два в смешанных дуэтах. Представители плавания на открытой воде первыми из российских спортсменов примут участие в турнире, их выступление пройдет с 15 по 20 июля. От России в соревнованиях участвуют Маргарита Ершова, Полина Козякина, Ксения Мишарина, Екатерина Сорокина, Денис Адеев, Савелий Лузин и Владислав Утробин.