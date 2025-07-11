Почти 1 млн иностранцев использовали электронную визу для въезда в Россию

По словам вице-премьера, такие визы и продление их действия с 60 до 120 суток со дня оформления позволяют сделать Россию еще более доступной для иностранных путешественников, что, в свою очередь, укрепит позиции государства на международном туристическом рынке. Он отметил, что в 2024 г. в Россию приезжали более 5 млн иностранцев с туристическими целями, и это больше на 30%, чем в 2023 г.