Почти 1 млн иностранцев использовали электронную визу для въезда в Россию
С августа 2023 г., когда в РФ начали действовать электронные визы, ими воспользовалось 940 000 иностранных граждан, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, передает ТАСС со ссылкой на сообщение его аппарата. Более 230 000 туристов из других стран въехали в Россию по электронному документу за январь – май 2025 г.
По словам вице-премьера, такие визы и продление их действия с 60 до 120 суток со дня оформления позволяют сделать Россию еще более доступной для иностранных путешественников, что, в свою очередь, укрепит позиции государства на международном туристическом рынке. Он отметил, что в 2024 г. в Россию приезжали более 5 млн иностранцев с туристическими целями, и это больше на 30%, чем в 2023 г.
Кроме того, в сообщении приводятся слова главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова. Он заявил о рассмотрении введения возможности многократного использования электронной визы в РФ.
Платформа для оформления единых электронных виз начала свою работу 1 августа 2023 г. На ней могут оформить документ граждане 64 государств. В июле 2025 г. Госдума одобрила законопроект, который не только увеличивает срок действия электронных виз, но и разрешает иностранным гражданам пребывать в РФ до 30 дней (против 16 дней ранее).