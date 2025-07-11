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В России упало число нарушений сертификации социально значимых товаров

Ведомости

За первые шесть месяцев 2025 г. количество выявленных нарушений в сертификации социально значимой и технически сложной продукции сократилось на 20% в сравнении с аналогичным периодом 2024 г., сообщила пресс-служба Росаккредитации.

Как уточнили в публикации, эксперты службы проверили 20 500 таких сертификатов соответствия за полгода. В указанный вид продукции входят в том числе детская одежда и обувь, товары для детей и подростков, средства пожарной безопасности, электробытовая техника.

По данным госоргана, всего за отчетный период выявлено 504 сертификата с нарушениями по этой категории, из них 310 признаны недействительными, а 194 – приостановлены. 38% сертификатов соответствия с ошибками признаны таковыми из-за неполного объема проведения испытаний.

Росаккредитация ведет ежедневный мониторинг с июня 2023 г. Проверка проводится по 29 техрегламентам Евразийского экономического союза (ЕАЭС), особенно служба следит за социально значимыми категориям товаров, отмечается в сообщении.

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