В России упало число нарушений сертификации социально значимых товаров

По данным госоргана, всего за отчетный период выявлено 504 сертификата с нарушениями по этой категории, из них 310 признаны недействительными, а 194 – приостановлены. 38% сертификатов соответствия с ошибками признаны таковыми из-за неполного объема проведения испытаний.