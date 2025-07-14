Ученые зафиксировали крупнейшее в истории слияние двух черных дыр
Ученые зафиксировали гравитационные волны от столкновения двух сверхмассивных черных дыр, расположенных в 10 млрд световых лет от Земли. Каждая из них превышала массу Солнца более чем в 100 раз. Это самое мощное слияние из всех, что регистрировали детекторы LIGO (лазерно-интерферометрические гравитационно-волновые обсерватории в Вашингтоне и Луизиане), заставившее пересмотреть теории формирования черных дыр. Сигнал длился всего десятую долю секунды, но его анализ показал, что объекты вращались в 400 000 раз быстрее Земли, пишет The Guardian.
Профессор Марк Ханнам из Кардиффского университета отметил, что такие столкновения – самые мощные события во Вселенной, но к моменту достижения Земли их сигналы становятся крайне слабыми. Детекторы в Вашингтоне и Луизиане зафиксировали колебания пространства-времени еще в ноябре 2023 г., запечатлев момент образования новой черной дыры массой в 265 солнечных.
Физики предполагают, что эти черные дыры сами образовались в результате предыдущих слияний, что объясняет их аномальную массу и скорость вращения. На сегодня зарегистрировано около 300 подобных событий, но новое – рекордное по массе. Ранее ученые наблюдали Вселенную только через электромагнитные волны, но гравитационные обсерватории открыли принципиально новые возможности.
По словам Ханнама, в ближайшие 10–15 лет более совершенные детекторы смогут фиксировать все слияния черных дыр во Вселенной и, возможно, обнаружить совершенно новые явления.