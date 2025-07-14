Ученые зафиксировали крупнейшее в истории слияние двух черных дыр

Ученые зафиксировали гравитационные волны от столкновения двух сверхмассивных черных дыр, расположенных в 10 млрд световых лет от Земли. Каждая из них превышала массу Солнца более чем в 100 раз. Это самое мощное слияние из всех, что регистрировали детекторы LIGO (лазерно-интерферометрические гравитационно-волновые обсерватории в Вашингтоне и Луизиане), заставившее пересмотреть теории формирования черных дыр. Сигнал длился всего десятую долю секунды, но его анализ показал, что объекты вращались в 400 000 раз быстрее Земли, пишет The Guardian.