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Услуги адвокатов в России могут подорожать из-за создания монополии

Ведомости

В России готовится реформа, которая может радикально изменить систему судебного представительства. Опрошенные «Ведомостями» эксперты полагают, что ее реализация может привести к подорожанию адвокатских услуг.

Согласно законопроекту Минюста, представлять интересы граждан и компаний в судах смогут только адвокаты. Исключения составят лишь штатные юристы организаций – участников процессов и близкие родственники (только в судах первой инстанции). В исключительных случаях суд сможет допустить иного представителя – например, при отсутствии адвокатов в регионе.

Сейчас в гражданских и арбитражных процессах представлять стороны может любой дееспособный гражданин по доверенности. Требование статуса адвоката действует лишь в уголовных делах.

Опрошенные «Ведомостями» юристы опасаются, что реформа может привести к следующим негативным последствиям:

  • сократит конкуренцию и взвинтит цены на услуги;

  • обесценит опыт практикующих юристов без адвокатского статуса;

  • усилит контроль государства над профессией через ФПА и Минюст.

Юлий Тай из бюро «Бартолиус» при этом отмечает и положительные стороны для юридического сообщества. Законопроект вводит институт ассоциированного партнерства, что легализует существующую практику работы юридических бюро.

 

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