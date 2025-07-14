Услуги адвокатов в России могут подорожать из-за создания монополии
В России готовится реформа, которая может радикально изменить систему судебного представительства. Опрошенные «Ведомостями» эксперты полагают, что ее реализация может привести к подорожанию адвокатских услуг.
Согласно законопроекту Минюста, представлять интересы граждан и компаний в судах смогут только адвокаты. Исключения составят лишь штатные юристы организаций – участников процессов и близкие родственники (только в судах первой инстанции). В исключительных случаях суд сможет допустить иного представителя – например, при отсутствии адвокатов в регионе.
Сейчас в гражданских и арбитражных процессах представлять стороны может любой дееспособный гражданин по доверенности. Требование статуса адвоката действует лишь в уголовных делах.
Опрошенные «Ведомостями» юристы опасаются, что реформа может привести к следующим негативным последствиям:
сократит конкуренцию и взвинтит цены на услуги;
обесценит опыт практикующих юристов без адвокатского статуса;
усилит контроль государства над профессией через ФПА и Минюст.
Юлий Тай из бюро «Бартолиус» при этом отмечает и положительные стороны для юридического сообщества. Законопроект вводит институт ассоциированного партнерства, что легализует существующую практику работы юридических бюро.