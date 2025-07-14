Услуги адвокатов в России могут подорожать из-за создания монополии

Согласно законопроекту Минюста, представлять интересы граждан и компаний в судах смогут только адвокаты. Исключения составят лишь штатные юристы организаций – участников процессов и близкие родственники (только в судах первой инстанции). В исключительных случаях суд сможет допустить иного представителя – например, при отсутствии адвокатов в регионе.