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Мирра Андреева вошла в топ-5 рейтинга WTA

Ведомости

Российская теннисистка Мирра Андреева заняла пятую строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом свидетельствуют данные на сайте организации.

Андреева поднялась сразу на две позиции – прежде она была на седьмой строчке. Первое место в рейтинге занимает Арина Соболенко (Белоруссия), второе – Коко Гауфф (США). На третьем месте – Ига Свентек (Польша), а четвертая строчка досталась Джессике Пегуле (США).

На минувшей неделе 18-летняя Андреева завершила выступление на Уимблдоне-2025, уступив в четвертьфинале одиночного турнира швейцарке Белинде Бенчич, писали «Ведомости. Спорт». Матч, продолжавшийся два сета, был завершен со счетом 6:7 (3:7), 6:7 (2:7) в пользу швейцарской спортсменки.

Прежде в топ-5 сильнейших теннисисток мира входила Мария Шарапова: в 2005 г. она стала первой россиянкой, возглавившей рейтинг WTA.

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