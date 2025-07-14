Мирра Андреева вошла в топ-5 рейтинга WTA

Андреева поднялась сразу на две позиции – прежде она была на седьмой строчке. Первое место в рейтинге занимает Арина Соболенко (Белоруссия), второе – Коко Гауфф (США). На третьем месте – Ига Свентек (Польша), а четвертая строчка досталась Джессике Пегуле (США).