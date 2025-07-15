Передававший России сведения о ВСУ американец получил гражданство РФ
Гражданин США Дэниэл Мартиндейл, два года передававший разведданные российским силам, официально стал гражданином России. Церемония вручения паспорта прошла с участием главы ДНР Дениса Пушилина, который также наградил американца орденом республики.
33-летний уроженец Нью-Йорка с 2022 года сотрудничал с российскими и донецкими спецслужбами. Он передавал данные о дислокации украинских войск и военных объектов, что, по словам Пушилина, спасло жизни мирных жителей и бойцов ДНР.
Ключевую роль, как отметил глава республики, он сыграл при сражении за Курахово (бои за город продолжались с 13 сентября 2024 г. по 6 января 2025 г.) — его информация помогла спланировать операцию с минимальными потерями.
Как отмечает «РИА Новости», в ноябре 2024 года Мартиндейла эвакуировали с подконтрольной Киеву территории.
«Этот путь для меня – стать российским гражданином – (был) не из легких. Но надо благодарить и президента России за такую честь», – сказал Мартиндейл на церемонии вручения паспорта (цитата по «Интерфаксу»).
Он добавил, что теперь чувствует себя в безопасности, а его родители также хотели бы переехать в РФ.
Мартиндейл поделился, что в России хочет создать семью и растить тут детей. «Эта мечта для меня вселилась в сердце 10 лет назад, задолго до нынешнего конфликта, убеждение, что Россия — это не только мой дом, но моя семья», – сказал он.