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Передававший России сведения о ВСУ американец получил гражданство РФ

Ведомости

Гражданин США Дэниэл Мартиндейл, два года передававший разведданные российским силам, официально стал гражданином России. Церемония вручения паспорта прошла с участием главы ДНР Дениса Пушилина, который также наградил американца орденом республики.

33-летний уроженец Нью-Йорка с 2022 года сотрудничал с российскими и донецкими спецслужбами. Он передавал данные о дислокации украинских войск и военных объектов, что, по словам Пушилина, спасло жизни мирных жителей и бойцов ДНР.

Ключевую роль, как отметил глава республики, он сыграл при сражении за Курахово (бои за город продолжались с 13 сентября 2024 г. по 6 января 2025 г.) — его информация помогла спланировать операцию с минимальными потерями.

Как отмечает «РИА Новости», в ноябре 2024 года Мартиндейла эвакуировали с подконтрольной Киеву территории.

«Этот путь для меня – стать российским гражданином – (был) не из легких. Но надо благодарить и президента России за такую честь», – сказал Мартиндейл на церемонии вручения паспорта (цитата по «Интерфаксу»).

Он добавил, что теперь чувствует себя в безопасности, а его родители также хотели бы переехать в РФ.

Мартиндейл поделился, что в России хочет создать семью и растить тут детей. «Эта мечта для меня вселилась в сердце 10 лет назад, задолго до нынешнего конфликта, убеждение, что Россия — это не только мой дом, но моя семья», – сказал он.

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