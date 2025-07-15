Умер осужденный пожарный по делу о трагедии в «Зимней вишне»

10 ноября 2021 г. суд вынес приговор Генину, назначив пять лет лишения свободы по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц). После вынесения приговора он содержался под стражей до апреля 2023 г., когда суд, учитывая состояние его здоровья, заменил меру пресечения на подписку о невыезде.