Умер осужденный пожарный по делу о трагедии в «Зимней вишне»
Как стало известно, несколько дней Генин находился в реанимации, где и скончался.
10 ноября 2021 г. суд вынес приговор Генину, назначив пять лет лишения свободы по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц). После вынесения приговора он содержался под стражей до апреля 2023 г., когда суд, учитывая состояние его здоровья, заменил меру пресечения на подписку о невыезде.
Трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» произошла 25 марта 2018 г., тогда погибли 60 человек, из них 37 – дети.