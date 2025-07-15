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Умер осужденный пожарный по делу о трагедии в «Зимней вишне»

Ведомости

Бывший начальник пожарного караула Сергей Генин, осужденный в связи с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, скончался. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.

Как стало известно, несколько дней Генин находился в реанимации, где и скончался.

10 ноября 2021 г. суд вынес приговор Генину, назначив пять лет лишения свободы по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц). После вынесения приговора он содержался под стражей до апреля 2023 г., когда суд, учитывая состояние его здоровья, заменил меру пресечения на подписку о невыезде.

Трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» произошла 25 марта 2018 г., тогда погибли 60 человек, из них 37 – дети.

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