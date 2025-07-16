Счетная палата выявила нарушения при оказании услуг связи на 3 млрд рублей

В Минцифры также направлены предложения от Счетной палаты для оптимизации мер по преодолению цифрового неравенства и более рациональному использованию бюджетных ресурсов. Аудиторы предлагают нормативно закрепить порядок определения перечня населенных пунктов, в которых должны оказываться универсальные услуги связи. Рекомендуется также определить критерии отключения невостребованных точек доступа Wi-Fi, что приведет к сокращению расходов на эксплуатацию. Необходимо также внести изменения в условия договора с «Ростелекомом», направленные на усиление контроля со стороны Минцифры, считают в Счетной палате.