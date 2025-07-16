Счетная палата выявила нарушения при оказании услуг связи на 3 млрд рублей
Счетная палата проверила расходование бюджетных средств по доступности интернета и сотовой связи и выявила его недостаточную эффективность в 2021–2023 гг., сообщает ведомство.
Федеральные деньги выделяли на обеспечение источниками связи небольших населенных пунктов численностью от 100 до 500 человек. Аудит показал, что в 154 населенных пунктах число жителей не подпадает под установленные рамки, а в 496 поселениях универсальные услуги связи уже предоставлялись другими операторами. Следствием этого стало неправомерное использование 3 млрд руб.
По результатам проверки Счетная палата направила Минцифры и «Ростелекому» представления с требованием устранить выявленные нарушения и недостатки.
«Основными причинами допущенных нарушений стали некачественное планирование мероприятий и недостаточный контроль за ходом их реализации со стороны Минцифры, а также ненадлежащее выполнение "Ростелекомом" своих обязательств по договору», – считает аудитор Счетной палаты Данил Шилков.
В Минцифры также направлены предложения от Счетной палаты для оптимизации мер по преодолению цифрового неравенства и более рациональному использованию бюджетных ресурсов. Аудиторы предлагают нормативно закрепить порядок определения перечня населенных пунктов, в которых должны оказываться универсальные услуги связи. Рекомендуется также определить критерии отключения невостребованных точек доступа Wi-Fi, что приведет к сокращению расходов на эксплуатацию. Необходимо также внести изменения в условия договора с «Ростелекомом», направленные на усиление контроля со стороны Минцифры, считают в Счетной палате.