Восемь детей с ДНК трех родителей родились в Великобритании

Четыре девочки и столько же мальчиков, в том числе двое однояйцевых близнецов, родились здоровыми в Великобритании с ДНК трех родителей за последние пять лет, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на исследование в New England Journal of Medicine. Это произошло благодаря экспериментальному методу коррекции неизлечимых наследственных заболеваний.