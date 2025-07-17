Восемь детей с ДНК трех родителей родились в Великобритании
Четыре девочки и столько же мальчиков, в том числе двое однояйцевых близнецов, родились здоровыми в Великобритании с ДНК трех родителей за последние пять лет, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на исследование в New England Journal of Medicine. Это произошло благодаря экспериментальному методу коррекции неизлечимых наследственных заболеваний.
Успешность процедуры определена учеными на уровне 36%. Ее прошли 22 женщины с высоким риском передачи своим будущим детям опасных для жизни заболеваний, связанных с мутациями в митохондриальной ДНК. В результате забеременели семь участниц эксперимента и родили восемь младенцев, в генах пятерых детей мутаций не было обнаружено.
Смысл процедуры состоит в том, что из яйцеклетки или эмбриона матери-носителя извлекают материал, удаляя ДНК, содержащую поврежденный ген, а затем трансплантируют его в донорскую яйцеклетку или эмбрион со здоровыми митохондриями. Последний предварительно должен быть освобождён от собственного ядерного генома.
Исследования по рождению детей от трех родителей стали законными в Великобритании в 2015 г. Их целью стало избавление от передачи митохондриальных заболеваний эмбрионам при наличии соответствующих мутаций в организме матери.