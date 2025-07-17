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Минцифры объявило о старте приема заявок на отсрочку для IT-специалистов

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IT-специалисты получат возможность оформить отсрочку от осеннего призыва 2025 г. через «Госуслуги» с 22 июля по 6 августа. Работодатель проверит данные сотрудника в личном кабинете и подтвердит их, если информация корректна, сообщается в Telegram-канале Минцифры.

В ведомстве подчеркнули, что при отсутствии личной заявки от сотрудника его данные в реестр на отсрочку вправе внести работодатель.

Право на предоставлении отсрочки предоставляется мужчинам от 18 до 30 лет с российским гражданством с IT-образованием, работающим на полную ставку. Также претенденты обязаны проработать в аккредитованных Минцифры IT-компаниях минимум 11 месяцев за год до начала призывной кампании. Организация должна получить аккредитацию не позднее 11 августа 2025 г. Исключение составляют выпускники вузов – для них стажевые требования не применяются в течение первого года трудоустройства.

До 11 августа аккредитованным компаниям нужно проверить и подтвердить сведения о сотрудниках, после чего направить соответствующие списки через портал «Госуслуги» в Минцифры. Допускается подача нескольких списков по мере их подготовки.

Минцифры передаст собранные данные в Минобороны до 1 сентября. Рассмотрение заявок на отсрочку призывными комиссиями запланировано на период с 1 октября по 31 декабря.

Для жителей Крайнего Севера действуют особые сроки: подача заявок на отсрочку – до 6 сентября; предоставление списков от компаний – до 11 сентября; передача Минцифры данные в Минобороны – до 30 сентября; решения призывных комиссий – с 1 ноября по 31 декабря. 

Кроме того, Минцифры планирует расширить список специальностей для получения отсрочки, в который войдут «Радиофизика», «Статистика» (магистратура), а также «Ядерная физика и технологии» (бакалавриат).

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