Минцифры объявило о старте приема заявок на отсрочку для IT-специалистов

Право на предоставлении отсрочки предоставляется мужчинам от 18 до 30 лет с российским гражданством с IT-образованием, работающим на полную ставку. Также претенденты обязаны проработать в аккредитованных Минцифры IT-компаниях минимум 11 месяцев за год до начала призывной кампании. Организация должна получить аккредитацию не позднее 11 августа 2025 г. Исключение составляют выпускники вузов – для них стажевые требования не применяются в течение первого года трудоустройства.