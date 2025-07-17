Володин призвал МВД присмотреться к Минтруду из-за трудовых мигрантов

«Игорю Николаевичу (Зубову, статс-секретарю, замминистра МВД) вообще надо присмотреться к Министерству труда и социальной защиты. Присмотритесь, потому что министерство внутренних дел в том числе имеет эту компетенцию. Откуда у них такие категории появились?» – сказал Володин в ходе пленарного заседания.