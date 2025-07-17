Володин призвал МВД присмотреться к Минтруду из-за трудовых мигрантов
Госдума во втором чтении приняла законопроект, освобождающий иностранных специалистов, работающих по правительственной квоте, от экзамена по русскому языку и истории России. Однако спикер Вячеслав Володин резко раскритиковал подготовленный Минтруда перечень профессий, назвав его «необоснованным». Он предложил МВД «присмотреться» к работе министерства труда из-за составленного перечня.
Так, Володин обратил внимание на следующие профессии: водители, продавцы, демонстраторы одежды и социальные работники.
«Что такое социальный работник? Это человек, который работает с людьми. Он должен знать и язык в обязательном порядке», – возмутился председатель Госдумы (цитата по «РИА Новости»).
Его сильно удивило наличие в списке демонстраторов одежды. «Что у нас – своих не хватает демонстраторов одежды? Объясните, о ком речь идет», – заявил спикер. Водители же, как отметил Володин, обязаны знать правила дорожного движения.
Спикер выразил опасения, что льготные условия привлекут мигрантов, которые должны знать законы, но не будут их соблюдать.
«Игорю Николаевичу (Зубову, статс-секретарю, замминистра МВД) вообще надо присмотреться к Министерству труда и социальной защиты. Присмотритесь, потому что министерство внутренних дел в том числе имеет эту компетенцию. Откуда у них такие категории появились?» – сказал Володин в ходе пленарного заседания.
Володин потребовал от министерства учесть все эти замечания к следующему слушанию законопроекта и подготовить объяснения списка профессий.
Речь идет о правительственной квоте на привлечение квалифицированных иностранных работников, прибывающих на основании визы. В 2025 г. она была установлена правительством в размере 234 900 человек.