Гособвинение запросило 8 лет колонии для экс-ведущей «Вестей» Курбангалеевой

Прокурор запросил для Курбангалеевой 8 лет лишения свободы по обвинению в оправдании терроризма и распространении ложной информации о действиях российской армии. Для Барановского прокуратура попросила 6 лет колонии. Обоим фигурантам также грозит запрет на администрирование интернет-ресурсов сроком на 4 и 3 года соответственно, передает агентство «РИА Новости».