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Гособвинение запросило 8 лет колонии для экс-ведущей «Вестей» Курбангалеевой

Ведомости

Во 2-м Западном окружном военном суде продолжается заочное рассмотрение уголовного дела в отношении бывшей ведущей телеканала «Россия 1» Фариды Курбангалеевой (считается в России иноагентом) (признана иноагентом) и блогера Алексея Барановского (считается в России иноагентом) (также признан иноагентом).

Прокурор запросил для Курбангалеевой 8 лет лишения свободы по обвинению в оправдании терроризма и распространении ложной информации о действиях российской армии. Для Барановского прокуратура попросила 6 лет колонии. Обоим фигурантам также грозит запрет на администрирование интернет-ресурсов сроком на 4 и 3 года соответственно, передает агентство «РИА Новости».

Следствие считает, что Курбангалеева в своем Telegram-канале намеренно распространяла недостоверные сведения о ракетных ударах по гражданским объектам на Украине, что вызывало у аудитории «чувство тревоги и страха». Кроме того, обвиняемым вменяют создание видеоролика с признаками оправдания терроризма.

Адвокаты подсудимых настаивают на их полной невиновности. Защита Курбангалеевой подчеркивает, что обвинение не предоставило доказательств наличия у нее мотивов политической ненависти.

Судебный процесс проходит заочно – оба фигуранта находятся за пределами России и объявлены в розыск. Курбангалеева, работавшая на «России 1» с 2007 по 2014 год, с 2018 года проживает в Праге, где ведет собственный YouTube-канал.

Ранее Курбангалеева и Барановский были внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

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