Во «Внуково» задержали пассажирку из США с пистолетом и чеком на $138 000
Федеральная таможенная служба (ФТС) задержала женщину, прибывшую из США с пистолетом и крупной суммой денег, сообщает официальный Telegram-канал ведомства.
Таможенники предотвратили попытку провезти американский пистолет Colt Combat Commander калибра 45 с тремя пустыми обоймами. В ходе личного досмотра девушка предъявила и банковский чек с суммой в $138 000.
«Нарушительница пояснила, что не знала о необходимости таможенного декларирования товаров, так как имеет двойное гражданство и постоянно проживает в США», – говорится в сообщении.
Сотрудники ФТС задержали ее во время проверки пассажиров в «зеленом» коридоре.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда огнестрельного оружия). Также возможно возбуждения дела по ч. 2 ст. 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов). Женщину заключили под стражу.