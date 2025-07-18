Газета
Телеграм
Главная / Общество /

Во «Внуково» задержали пассажирку из США с пистолетом и чеком на $138 000

Ведомости

Федеральная таможенная служба (ФТС) задержала женщину, прибывшую из США с пистолетом и крупной суммой денег, сообщает официальный Telegram-канал ведомства.

Таможенники предотвратили попытку провезти американский пистолет Colt Combat Commander калибра 45 с тремя пустыми обоймами. В ходе личного досмотра девушка предъявила и банковский чек с суммой в $138 000.

«Нарушительница пояснила, что не знала о необходимости таможенного декларирования товаров, так как имеет двойное гражданство и постоянно проживает в США», – говорится в сообщении.

Сотрудники ФТС задержали ее во время проверки пассажиров в «зеленом» коридоре.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда огнестрельного оружия). Также возможно возбуждения дела по ч. 2 ст. 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов). Женщину заключили под стражу.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных