Актер Константин Орлов погиб в зоне спецоперации
В зоне спецоперации 7 июля погиб Константин Орлов, артист Тобольского драматического театра им. П. П. Ершова, сообщили на сайте театра.
«Это невосполнимая утрата для театра и всего региона», – сказано в сообщении.
Орлову было 53 года, у него остались жена и двое детей.
Будущий артист родился в Шадринске Курганской области. Окончил Екатеринбургский государственный театральный институт. Работал в Курганском областном драматическом театре, затем в Арзамасском драматическом театре. В Тобольском драмтеатре он служил с 1999 г. В разные годы Орлов сыграл роли в почти 60-ти спектаклях.