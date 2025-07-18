Актер Константин Орлов погиб в зоне спецоперации

Будущий артист родился в Шадринске Курганской области. Окончил Екатеринбургский государственный театральный институт. Работал в Курганском областном драматическом театре, затем в Арзамасском драматическом театре. В Тобольском драмтеатре он служил с 1999 г. В разные годы Орлов сыграл роли в почти 60-ти спектаклях.