Украинский военнослужащий приговорен к 15 годам за атаку на курское село

Второй западный окружной военный суд вынес обвинительный приговор бойцу механизированной бригады ВСУ Богдану Никитченко, признав его виновным в терроризме. Военнослужащий участвовал в атаке на территорию Курской области в 2024 г. и приговорен к 15 годам колонии строгого режима, из которых первые три года проведет в тюремном учреждении. Об этом сообщается на сайте главной военной прокуратуры.