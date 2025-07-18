Украинский военнослужащий приговорен к 15 годам за атаку на курское село
Второй западный окружной военный суд вынес обвинительный приговор бойцу механизированной бригады ВСУ Богдану Никитченко, признав его виновным в терроризме. Военнослужащий участвовал в атаке на территорию Курской области в 2024 г. и приговорен к 15 годам колонии строгого режима, из которых первые три года проведет в тюремном учреждении. Об этом сообщается на сайте главной военной прокуратуры.
Следствие установило, что 7 декабря 2024 г. Никитченко с автоматом и гранатами в составе группы незаконно проник на территорию России. В районе села Дарьино он участвовал в вооруженной блокаде населенного пункта и обстреливал российских военных и местных жителей. 14 декабря его задержали российские военнослужащие и передали следователям.
В населенном пункте украинские военные оборудовали огневые точки, откуда вели наблюдение за окрестными селами и передвижениями российских войск. Подсудимый также угрожал местным жителям и препятствовал их эвакуации. Через семь дней после вторжения военнослужащего ВСУ задержали, после чего он содержался под арестом в ожидании суда.