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В Дюссельдорфе во время запуска фейерверков пострадали 19 человек

Ведомости

Во время запуска фейерверков на фестивале «Рейнкирмес» в Дюссельдорфе пострадали 19 человек, четверо из них получили серьезные ранения, сообщает Tagesschau со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел вечером 18 июля. По данным правоохранителей и пожарной службы, люди пострадали в результате несчастного случая: вероятно, фейерверки были направлены не в ту сторону и как минимум один взрыв после рикошета произошел на низкой высоте прямо над зрителями. Один из организаторов фестиваля Андреас-Пауль Штибер также допустил, что причиной случившегося могло стать падение стартовой площадки. Представитель мероприятия пояснил, что теперь им предстоит «рассмотреть вопрос о том, будет ли традиция проведения ярмарочного фейерверка продолжена в следующем году».

По данным полиции, среди пострадавших есть как минимум один ребенок. На месте происшествия работали около 80 сотрудников пожарной службы. Последнего пациента доставили в больницу примерно через час после инцидента. При этом помощь в медучреждениях потребовалась не всем пострадавшим, добавили организаторы.

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