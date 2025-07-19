В Дюссельдорфе во время запуска фейерверков пострадали 19 человек

Инцидент произошел вечером 18 июля. По данным правоохранителей и пожарной службы, люди пострадали в результате несчастного случая: вероятно, фейерверки были направлены не в ту сторону и как минимум один взрыв после рикошета произошел на низкой высоте прямо над зрителями. Один из организаторов фестиваля Андреас-Пауль Штибер также допустил, что причиной случившегося могло стать падение стартовой площадки. Представитель мероприятия пояснил, что теперь им предстоит «рассмотреть вопрос о том, будет ли традиция проведения ярмарочного фейерверка продолжена в следующем году».