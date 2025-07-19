Туроператоры готовы помочь пассажирам задержанных поездов на юге России

В «Интуристе» рассказали, что по запросам туристов будут запрашивать продление проживания в гостиницах. По данным туроператора, пока никто из путешественников не жаловался. Информацией об отсутствии жалоб поделился также вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.