Туроператоры готовы помочь пассажирам задержанных поездов на юге России
Туроператоры выразили готовность помочь туристам, которые не могут вернуться с южных курортов после приостановки движения пассажирских поездов. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
В «Интуристе» рассказали, что по запросам туристов будут запрашивать продление проживания в гостиницах. По данным туроператора, пока никто из путешественников не жаловался. Информацией об отсутствии жалоб поделился также вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.
19 июля в Ростовской области временно приостановили движение пассажирских поездов на перегоне Лихая – Замчалово. Врио губернатора региона Юрий Слюсарь говорил, что после ночной атаки беспилотников на станции Лихой из-за обрыва линии электропередачи обесточены грузовой и пассажирский составы. На участке организовали реверсивное движение поездов, образовалась задержка в расписании.