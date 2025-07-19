Российский синхронист Александр Мальцев выиграл золото чемпионата мира

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 11 июля по 3 августа в Сингапуре. Впервые с 2019 г. на чемпионате на мира по водным видам спорта в олимпийском бассейне выступают и российские атлеты. Они соревнуются в нейтральном статусе.