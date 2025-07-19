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Российский синхронист Александр Мальцев выиграл золото чемпионата мира

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Российский синхронист Александр Мальцев выиграл золото чемпионата мира по водным видам спорта в Сингапуре. Он стал первым в сольной технической программе.

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) на своей странице в соцсети Х назвала ошеломляющим результат Мальцева в 251,7133 балла. Второе место занял испанец Деннис Гонсалес Бонеу с результатом 241,1667 балла, третье – мексиканец Диего Виллалобос Каррильо (238,1600).

Российская синхронистка Татьяна Гайдай в технической программе соло по синхронному плаванию показала результат 228,5625 балла и заняла в финале 12-е место. Победу одержала китаянка Сю Хуэйянь с результатом 272,9917 балла.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 11 июля по 3 августа в Сингапуре. Впервые с 2019 г. на чемпионате на мира по водным видам спорта в олимпийском бассейне выступают и российские атлеты. Они соревнуются в нейтральном статусе.

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