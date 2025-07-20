В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полеты

Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил он. До этого ограничения вводились в аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля, также приостанавливали работу аэропорты «Шереметьево», «Домодедово» и «Жуковский». По данным Росавиации на 4:00 мск, ограничения в московских аэропортах сняты.