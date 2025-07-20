В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены утром 20 июля в аэропорту Калуги, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил он. До этого ограничения вводились в аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля, также приостанавливали работу аэропорты «Шереметьево», «Домодедово» и «Жуковский». По данным Росавиации на 4:00 мск, ограничения в московских аэропортах сняты.
В Калужской области с вечера были уничтожены 20 беспилотников, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. Силы ПВО сбили дроны на территории Боровского, Малоярославецкого, Думиничского, Сухиничского, Барятинского, Кировского,Хвастовичского и Людиновского районов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.