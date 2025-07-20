Верховный суд допустил сохранение самостроя при отсутствии угрозы людям

По данным агентства, суд рассматривал дело жительницы Краснодарского края, которая начала строить на своем участке трехэтажную гостиницу, хотя разрешение было выдано на возведение двухэтажного жилого дома. Районная администрация потребовала через суд привести постройку «в соответствие с разрешительной документацией», после чего спор рассматривали уже в Верховном суде. Суд согласился, что при строительстве нарушений противопожарных и санитарно-эпидеомиологических норм не было, были соблюдены и другие требования, поэтому инстанция встала на сторону женщины. В спорах о признании права собственности на такие самовольные постройки, как указали в суде, следует учитывать не формальные требования, которые были указаны в получении разрешения на строительство, а требования безопасности и соблюдение прав третьих лиц.