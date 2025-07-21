ВЦИОМ: свыше 80% россиян испытывали проблемы со здоровьем
Большинство граждан России (81%) хотя бы раз в жизни испытывали проблемы со здоровьем, ограничивающие их привычную активность, следует из данных опроса ВЦИОМ в партнерстве с АНО «Я тебя слышу» и благотворительным фондом «Действуй!». Данные опубликованы на сайте центра.
«Парадоксально, но чаще подобный опыт имеют молодые люди 18-24 лет, что может объясняться не столько состоянием здоровья, сколько более высоким уровнем рефлексии молодежи в отношении своего самочувствия», – говорится в сообщении.
ВЦИОМ отмечает, что только 17% опрошенных никогда не сталкивались с подобными ограничениями и в целом не имеют хронических заболеваний.
Временные проблемы со здоровьем, как правило, возникают из-за травм, заболеваний или послеоперационного периода и способны нарушать привычный ритм жизни. Чаще всего встречаются: нарушения двигательных функций (60%), временные проблемы со зрением (38%) и речевые расстройства (37%).
Исследование показало, что почти две трети опрошенных (64%) находили применение цифровым технологиям для упрощения быта во время временного ухудшения здоровья. Среди наиболее востребованных сервисов были названы: онлайн-доставка товаров и еды; дистанционное банковское обслуживание; голосовые помощники; системы автоматизации жилья.
93% респондентов поддерживают идею улучшения адаптации цифровых сервисов и устройств под нужды пользователей с временными или постоянными ограничениями здоровья.
В мае 2022 г. ВЦИОМ провел опрос о здоровом образе жизни среди россиян, где по итогам 88% респондентов соблюдают принципы здорового образа жизни, 53% придерживаются их всегда, а 35% – иногда.