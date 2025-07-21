ВЦИОМ: свыше 80% россиян испытывали проблемы со здоровьем

Большинство граждан России (81%) хотя бы раз в жизни испытывали проблемы со здоровьем, ограничивающие их привычную активность, следует из данных опроса ВЦИОМ в партнерстве с АНО «Я тебя слышу» и благотворительным фондом «Действуй!». Данные опубликованы на сайте центра.