Дуров предупредил о новых схемах обмана в Telegram
Павел Дуров, создатель Telegram, обратил внимание на новую схему мошенничества в мессенджере – злоумышленники требуют денежные переводы и цифровые подарки, угрожая в противном случае обнародовать конфиденциальную информацию пользователей. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Дуров отметил, что мошенники используют шантаж, пытаясь вынудить пользователей передать им ценные коллекционные предметы.
По словам Дурова, эксклюзивные цифровые подарки Telegram, включая премиальные номера и имена пользователей, которые раньше продавались по минимальной стоимости, сейчас оцениваются свыше $100 000.
Основатель мессенджера также обратил внимание на появление целых каналов, построивших бизнес на шантаже. Их схема проста: публикуют компрометирующие материалы, а затем требуют деньги за удаление. Дуров подчеркнул, что подобные практики нарушают закон и этические нормы, предложив жертвам присылать ему доказательства в личные сообщения.