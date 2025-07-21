Дуров предупредил о новых схемах обмана в Telegram

Основатель мессенджера также обратил внимание на появление целых каналов, построивших бизнес на шантаже. Их схема проста: публикуют компрометирующие материалы, а затем требуют деньги за удаление. Дуров подчеркнул, что подобные практики нарушают закон и этические нормы, предложив жертвам присылать ему доказательства в личные сообщения.