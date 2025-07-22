Российские синхронистки прервали победную серию в группе на мировом чемпионате
Сборная России по синхронному плаванию взяла серебро в групповой технической программе на чемпионате мира в Сингапуре.
Российские синхронистки с результатом 300,6183 балла заняли второе место в технической программе, уступив китайской сборной (307,8001 балла). Бронзовые награды получили испанские спортсменки, набравшие 294,8575 балла.
После трехлетнего вынужденного отсутствия на чемпионатах мира из-за дисквалификации российские синхронистки прервали свою беспрецедентную победную серию. С момента дебюта технической программы как отдельной дисциплины в 2007 г. и до отстранения они неизменно завоевывали золото, продолжая традицию побед, начатую еще в 1998 г.
21 июля дуэт Майи Дорошко и Татьяны Гайдай завоевал бронзу на чемпионате мира, уступив спортсменкам из Китая и Австрии. Это первое с 1999 г. поражение российских синхронисток в парных соревнованиях.