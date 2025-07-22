Российские синхронистки прервали победную серию в группе на мировом чемпионате

После трехлетнего вынужденного отсутствия на чемпионатах мира из-за дисквалификации российские синхронистки прервали свою беспрецедентную победную серию. С момента дебюта технической программы как отдельной дисциплины в 2007 г. и до отстранения они неизменно завоевывали золото, продолжая традицию побед, начатую еще в 1998 г.