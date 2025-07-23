Брат Сырского считает, что его родителей «облили грязью»

22 июля Telegram-канал SHOT сообщил, что главнокомандующий ВСУ связался с родителями после известий о тяжелом состоянии своего 86-летнего отца Станислава Прокофьевича, который с апреля 2025 г. борется с заболеванием головного мозга. По его данным, сначала он лечился во Владимире, но врачи не смогли помочь. Тогда Сырский отправил родителей в Московский регион на лечение и реабилитацию. Месяц лечения отца стоил 1 млн руб. Telegram-канал утверждает, что примерно такая сумма и была переведена в Россию.