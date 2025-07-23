Брат Сырского считает, что его родителей «облили грязью»
Брат главнокомандующего вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского Олег Сырский отказался комментировать «РИА Новости» сообщения о переводе в Россию денег на лечение отца.
«Я не разговариваю с корреспондентами, потому что родителей грязью облили», – подчеркнул Сырский.
22 июля Telegram-канал SHOT сообщил, что главнокомандующий ВСУ связался с родителями после известий о тяжелом состоянии своего 86-летнего отца Станислава Прокофьевича, который с апреля 2025 г. борется с заболеванием головного мозга. По его данным, сначала он лечился во Владимире, но врачи не смогли помочь. Тогда Сырский отправил родителей в Московский регион на лечение и реабилитацию. Месяц лечения отца стоил 1 млн руб. Telegram-канал утверждает, что примерно такая сумма и была переведена в Россию.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сырского на должность главнокомандующего ВСУ в феврале 2024 г. Он сменил на этом посту бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного.