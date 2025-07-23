Бывшего вице-губернатора Челябинской области Богашова этапируют в Москву

Бывшего вице-губернатора Челябинской области Богашова этапируют в МосквуОн проходит по делу о превышении должностных полномочий, пишет ТАСС
Бывшего вице-губернатора Челябинской области Александра Богашова этапируют в Москву в рамках дела о превышении должностных полномочий при строительстве оздоровительного комплекса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Вместе с Богашовым в столицу будут этапированы министр имущества региона Эльдар Белоусов и руководитель аппарата администрации губернатора и областного правительства Роман Менжинский.
В Москве им будет избрана мера пресечения. Трое фигурантов проходят по ч. 3 ст 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Максимальное наказание по этой части – до 10 лет лишения свободы.
О задержании Богашова стало известно 23 июля, но официально эту информацию не подтверждали. Издание 74.ru. со ссылкой на источники писало, что также были задержаны Белоусов и Менжинский.