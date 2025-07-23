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Бывшего вице-губернатора Челябинской области Богашова этапируют в Москву

Он проходит по делу о превышении должностных полномочий, пишет ТАСС
Ведомости

Бывшего вице-губернатора Челябинской области Александра Богашова этапируют в Москву в рамках дела о превышении должностных полномочий при строительстве оздоровительного комплекса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Вместе с Богашовым в столицу будут этапированы министр имущества региона Эльдар Белоусов и руководитель аппарата администрации губернатора и областного правительства Роман Менжинский.

В Москве им будет избрана мера пресечения. Трое фигурантов проходят по ч. 3 ст 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Максимальное наказание по этой части – до 10 лет лишения свободы.

О задержании Богашова стало известно 23 июля, но официально эту информацию не подтверждали. Издание 74.ru. со ссылкой на источники писало, что также были задержаны Белоусов и Менжинский.

РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах писало, что чиновники организовали через подконтрольного директора строительной компании незаконное строительство оздоровительного комплекса на территории резиденции губернатора Челябинской области на общую сумму более 50 млн руб.

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