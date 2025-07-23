Дуэт из России завоевал золотые медали на чемпионате мира по водным видам спорта

По итогам технической программы смешанных дуэтов российские спортсмены Гурбанбердиева и Мальцев набрали 233,2100 балла, что обеспечило им первое место. Испанский и итальянский дуэты заняли вторую и третью позиции с результатами 230,4634 и 228,0275 балла соответственно. Чемпионат мира проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа.