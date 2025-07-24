Матвиенко рассказала о сроках назначения нового главы Верховного суда
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что президент России Владимир Путин должен внести кандидатуру нового председателя Верховного суда до 23 января 2026 г.
«Я уверена, что, безусловно, президент уложится в сроки, определенные законодательством. Думаю, что он сделает это раньше. Но это право президента», – сказала спикер на пресс-конференции по итогам работы Совета Федерации.
По ее словам, верхняя палата парламента получит две недели на рассмотрение кандидата, однако Матвиенко не исключила, что предложение может поступить раньше установленного срока.
Матвиенко пояснила, что рассмотрение кандидатуры может пройти как на регулярном, так и на внеочередном заседании палаты – в зависимости от необходимости соблюсти законодательные сроки. Председатель уверена, что президент уложится в установленные временные рамки, потенциально представив кандидата досрочно. При этом она акцентировала, что Совет Федерации будет строго следовать правовым нормам и процедурным требованиям.
Ирина Подносова скончалась 22 июля в возрасте 71 года. Временно исполняющим обязанности главы ВС назначен Юрий Иваненко.