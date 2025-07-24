Матвиенко рассказала о сроках назначения нового главы Верховного суда

Матвиенко пояснила, что рассмотрение кандидатуры может пройти как на регулярном, так и на внеочередном заседании палаты – в зависимости от необходимости соблюсти законодательные сроки. Председатель уверена, что президент уложится в установленные временные рамки, потенциально представив кандидата досрочно. При этом она акцентировала, что Совет Федерации будет строго следовать правовым нормам и процедурным требованиям.