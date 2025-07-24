Тела трех рабочих обнаружили в канализационном люке на юге Москвы

Дело, возбужденное по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц), находится на контроле Симоновской межрайонной прокуратуры. Такие преступления наказываются лишением свободы сроком до семи лет.