Минздрав разработал новые правила выдачи больничных листов

Если подобных случаев за указанных период было четыре и более, врач должен направить эти данные врачебной комиссии. Однако, уточнили в ведомстве, это не касается ситуаций, когда пациент оформлял больничный лист при уходе за больным ребенком и другими членами семьи или медицинской реабилитации. В перечень исключений также входит получение медицинской помощи при социально значимых заболеваниях и заболеваниях, требующих медицинской помощи методом заместительной почечной терапии.