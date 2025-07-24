Минздрав разработал новые правила выдачи больничных листов
Минздрав разработал изменения в порядок составления доктором больничного листа. Теперь при обращении за медицинской помощью лечащий врач должен будет проверить, сколько раз оформлялся лист временной нетрудоспособности за последние полгода, сообщил представитель пресс-службы ведомства.
Если подобных случаев за указанных период было четыре и более, врач должен направить эти данные врачебной комиссии. Однако, уточнили в ведомстве, это не касается ситуаций, когда пациент оформлял больничный лист при уходе за больным ребенком и другими членами семьи или медицинской реабилитации. В перечень исключений также входит получение медицинской помощи при социально значимых заболеваниях и заболеваниях, требующих медицинской помощи методом заместительной почечной терапии.
По мнению Минздрава, такая система позволит сделать оказание медицинской помощи более качественным. Ведомство привело данные Соцфонда России, согласно которым указанные изменения коснутся около 1% от общего количества листов.
«Главная задача врачебной комиссии в этой ситуации – выявление факторов, влияющих на частоту заболеваний, и разработка комплексного плана лечения и профилактики, что в конечном итоге способствует улучшению качества жизни и трудоспособности пациента, – говорится в сообщении.
С 2022 г. выдача больничных листов осуществляется в электронном виде. Период до 15 дней не требует от врача обращения к комиссии. Листок временной нетрудоспособности позволяет работнику получить компенсацию за те дни, когда он отсутствовал на рабочем месте.