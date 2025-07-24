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В Амурской области объявлен траур на три дня после авиакатастрофы Ан-24

Ведомости

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил в своем Telegram-канале, что в результате крушения самолета Ан-24 в Тындинском районе, по предварительным сведениям, все находившиеся на борту погибли. Сообщается, что спасатели уже прибыли на место трагедии.

«25, 26 и 27 июля во всех территориях Амурской области будут приспущены флаги. Эта ужасная трагедия унесла жизни 48 человек», – написал Орлов.

В четверг утром 24 июля, пассажирский лайнер Ан-24 авиакомпании «Ангара» перестал выходить на связь. Как уточнил представитель ведомства Орлов, на борту воздушного судна, следовавшего по маршруту Благовещенск-Тында, находились 43 пассажира (включая пятерых детей) и шесть членов экипажа. Согласно данным следственного комитета и прокуратуры, самолет пропал с радаров при попытке ухода на второй круг во время посадки в Тынде.

В результате катастрофы погибли пять работников РЖД.

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности полетов, приведшего к гибели пассажиров и экипажа. Параллельно Межгосударственный авиационный комитет (МАК) создал специальную комиссию для расследования обстоятельств катастрофы.

По распоряжению председателя правительства Михаила Мишустина сформирована специальная правительственная комиссия по ликвидации последствий авиапроисшествия под руководством министра транспорта Андрея Никитина. Кабинет министров заявил о готовности обеспечить полную поддержку семьям погибших, включая организацию компенсационных выплат.

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