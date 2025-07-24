В Амурской области объявлен траур на три дня после авиакатастрофы Ан-24

В четверг утром 24 июля, пассажирский лайнер Ан-24 авиакомпании «Ангара» перестал выходить на связь. Как уточнил представитель ведомства Орлов, на борту воздушного судна, следовавшего по маршруту Благовещенск-Тында, находились 43 пассажира (включая пятерых детей) и шесть членов экипажа. Согласно данным следственного комитета и прокуратуры, самолет пропал с радаров при попытке ухода на второй круг во время посадки в Тынде.