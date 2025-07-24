Актер из «Улиц разбитых фонарей» Кирилл Датешидзе умер
Актер театра и кино, педагог Кирилл Датешидзе умер в возрасте 78 лет. Об этом сообщили его ученики из «Мастерской К.Л. Датешидзе» во «В контакте».
8 июля в мастерской объявили сбор средств на лечение Деташидзе. Ученики перечислили половину собранных донатов со спектаклей за несколько месяцев на счет актера и собрали около 100 000 руб.
Датешидзе родился 22 сентября 1946 г. Окончил Ленинградский Государственный институт театра, музыки и кинематографии в 1972 г. Работал в Ленинградском Театре драмы и комедии. С 1991 г. работал в Санкт-Петербургском академическом театре комедии имени Н. П. Акимова. Сотрудничал с Санкт-Петербургским государственным драматическим театром «Комедианты».